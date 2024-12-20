Аграрный вуз все еще остается в топ-15 % Глобального агрегированного рейтинга – 2025.

Портал best-edu.ru опубликовал Глобальный агрегированный рейтинг – 2025, который дает независимую оценку высшего образования. В этот рейтинг вошло 3987 вузов мира, включая 165 российских вузов.

Глобальный агрегированный рейтинг представляет собой классификацию образовательных организаций высшего образования. На позицию учебного заведения влияют показатели 13 мировых рейтингов и одной публичной базы данных. Это такие известные академические рейтинги, в которых университеты оцениваются по всем сторонам деятельности, как World University Rankings от Times Higher Education и компании QS, Шанхайский рейтинг, «Три миссии университета» и список издания US News и др.

По задумке создателей этот агрегированный список должен позволить привести к общему знаменателю разнообразные рейтинги. Чем более высокое место занял вуз в отдельных списках, тем более высокую оценку он получает при агрегировании результатов. Если университет действительно попал во многие рейтинги, учитываются только семь наилучших позиций, при этом, чтобы попасть в агрегированный рейтинг, необходимо, чтобы вуз оказался хотя бы в двух из мировых рейтингов.

Омский ГАУ впервые вошел в Глобальный агрегированный рейтинг в 2024 году, и сразу же оказался в топ-15 %, и на текущий момент он все еще сохраняет свои позиции. Помимо Омского ГАУ, в агрегатор попали также пять аграрных вузов РФ и три омских.