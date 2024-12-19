Они представлены двумя моделями.

МегаФон начал продажу планшетов собственной торговой марки Fontel. Приобрести гаджеты можно в интернет-магазине МегаФона или в объединенной розничной сети МегаФона и Yota, в том числе в Омской области.

Планшеты Fontel представлены двумя моделями: FT800 и FT1000. В них есть все обычные для планшетов функции, в том числе голосовые вызовы, LTE и micro-SIM, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Оба устройства имеют встроенную память 32 ГБ. Планшеты также оснащены съемной картой памяти microSD на 128 ГБ.

У модели FT800 диагональ экрана составляет 8 дюймов с разрешением 800х1280 пикселей. Модель оснащена основной камерой 2,0 Мп и фронтальной 0,3 Мп. Диагональ экрана у FT1000 – 10,1 дюйма, а разрешение – 1280x800 пикселей. Четкость основной камеры – 5,0 Мп, фронтальной – 2,0 Мп.

Разработкой и поставками планшетов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Перед продажей гаджеты проходят проверку в лаборатории МегаФона. Планшеты Fontel протестировали на скорость передачи данных, корректность переходов – технологиями, работоспособность услуг – например, VoLTE и VoWiFi.

– Мы ожидаем высокого темпа продаж наших планшетов. В них есть всё необходимое для комфортного и функционального использования, при этом мы установили очень конкурентные цены. Аудитория хорошо встречает гаджеты наших собственных торговых марок, мы будем наблюдать за спросом на планшеты и в перспективе рассчитываем расширить их ассортимент, – рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Отметим, что линейка товаров Fontel уже включает 9 моделей кнопочных телефонов, 2 модели планшетов и 18 моделей смарт-браслетов и умных часов для детей и взрослых. Спрос на эти товары в январе-ноябре текущего года вырос на 300 % в сравнении с тем же периодом прошлого года.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама