Объем списаний по программе лояльности среди подрастающего поколения и юных горожан вырос вдвое. А у школьников - втрое.

Аналитики Сбера подвели итоги использования программы лояльности СберСпасибо в Сибири в уходящем году. Согласно исследованиям, по сравнению с прошлым годом объем списанных бонусов вырос с 9,9 до 16,6 млрд рублей. Наибольший прирост отмечается в категориях «старше 65 лет» и «младше 18 лет».

Дети до 18 лет списали более 150 миллионов бонусов. При этом годом ранее эта сумма достигала 86,2 миллиона. Чаще всего дети экономят на программе лояльности Красноярском крае и Новосибирской области – 42,4 и 37 млн бонусов соответственно.

Отдельно аналитики выделяют рост использования бонусов детьми 6-13 лет, который произошел из-за роста популярности детских карт. В этой возрастной категории объем списаний бонусов вырос с 6,4 до 21,7 млн бонусов за год.

В 2024-м году произошло повышение финансовой грамотности у людей старше 65 лет. Объем списаний вырос почти вдвое, с 211 млн рублей в прошлом году до 389 млн рублей в этом.

- Сбер каждый день работает над развитием сервисов, чтобы получение и использование бонусов становилось более комфортными, заявил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. - Сегодня клиенты могут оплачивать бонусами покупки и услуги компаний-партнеров: от Купера и Самоката до Мегамаркета и СберМобайла. Удобство и многообразие этих возможностей подтверждается ростом популярности сервиса во всех возрастных категориях».

При этом, как и в прошлом году, наиболее востребована программа лояльности у сибиряков в возрасте 25-44 лет. На них приходится львиная доля всех бонусов, списанных в этом году – 10,9 млрд рублей, что на 66% больше, чем в прошлом.

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