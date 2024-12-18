Вторые сутки из-за прорыва на теплосети учебное заведение, как и многие дома в элитном микрорайоне, остается без тепла. В ситуацию вмешался Роспотребнадзор.

Прорыв на теплосети случился накануне, и по улице Шукшина буквально текла река из кипятка, позднее превратив проезжую часть в каток. В ЦСО «Юнита», в помещении которого совмещено дошкольное заведение и общеобразовательная школа, температура падает уже ниже предела, допустимого нормами СанПиНа. Занятия ведутся во всех группах и классах, и даже новогодние утренники не стали отменять. Однако вмешался Роспотребнадзор. Если отопление не дадут в ближайшие часы, пребывание детей уже завтра придется ограничить. Подробнее о ситуации рассказала директор ЦСО «Юнита» Алена Френцель.

– Вторые сутки температура падает и падает, на текущий момент она составляет +17 градусов, это ниже допустимой нормы по СанПиНу, и уже был звонок из Роспотребнадзора с требованием прекратить работу. Но у нас частное образовательное учреждение, много родителей, работающих в госструктурах, им оставить детей не с кем. Весь день обрывается телефон, предлагают принести обогреватели, пледы. Тем более что очень многие наши ученики – жители Старгорода и в их домах тоже холодно, – говорит Алена Френцель.

Из-за того что сначала отопительную систему пришлось перезапускать, руководство школы вынуждено было ночевать на работе, следили за батареями, опасаясь протечек. А потом случился второй порыв на сетях.

– Мы, по сути, заложники безвыходной ситуации. Наше учреждение в рамках своих границ все тепловые сети и все инженерные коммуникации добросовестно подготовило к отопительному сезону. Сделали опрессовку, приглашали представителей инженерных служб ТГК-11, они провели обследование, у нас есть соответствующий акт, они нам дали допуск, разрешение на отопительный сезон, и все у нас хорошо. Но мы врезаны в общую отопительную трассу Старгорода, а тут опрессовку, как нам рассказали, судя по всему, не проводили. Все годы существования микрорайона мы страдаем из-за того, что арендатор, застройщик господин Ольшанский попустительски относится к отопительному сезону, – говорит Алена Френцель.

У жителей элитного микрорайона Старгород накопилась масса претензий к застройщику. Например, здесь не чистятся дороги по той причине, что застройщик якобы передал их городу, однако город не взял их на свой баланс. Таким образом, дороги оказались бесхозными, по ним проблематично проехать зимой. А весной тут текут реки из талых вод.

К моменту публикации работы на трассе, которые велись АО «ОмскРТС» «Тепловые сети», закончены, однако тепло в ЦСО «Юнита» еще не начало поступать. По словам Алены Френцель, если ситуация не изменится, то завтра будут работать только дежурные группы и классы для тех детей, которых родителям некуда пристроить и не с кем оставить дома.

В случае, если подобные ситуации будут происходить снова и школа понесет материальные убытки, Алена Френцель не исключает, что обратится с исковыми требованиями к застройщику в суд.