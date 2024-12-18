Инвестиции в проект оцениваются в 1,6 миллиарда рублей. Построить сооружение рассчитывают за два года.

Первый платный мост в Омске начнут строить в 2025 году, сообщил вице-губернатор Динар Курманов. Переправа соединит два берега реки Омь в районе улицы 2-я Учхозная. Строительство будет вестись на условиях концессии, инвестиции в проект составят 1,6 млрд рублей.

– Сейчас ведется активное проектирование, по плану в марте должны закончить ПСД, получить заключение экспертизы и приступить к строительству, – сказал Курманов в интервью «Вестям-Омск». – Общая стоимость проекта оценивается в 1,6 миллиарда. Мост будет платным, но для проезда муниципального транспорта, для скорой помощи, для МЧС, для пожарных будет полностью бесплатный проезд.

Ориентировочные сроки строительства моста – 2 года.

Добавим, что сегодня в городе насчитывается четыре моста через реку Омь (Юбилейный, Комсомольский, Фрунзенский и Октябрьский), а также четыре моста через Иртыш (Южный, Ленинградский, метромост и имени 60-летия ВЛКСМ).