Сегодня в стране не хватает 423 тысячи контейнеров для мусора и более 1500 единиц спецтехники, чтобы его вывезти.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о провале мусорной реформы, начавшейся в России шесть лет назад. По словам политика, реформа оказалась больше похожа на деградацию и регресс.

- Что касается сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, - здесь большие надежды возлагались на так называемую мусорную реформу. Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов. Однако на деле все забуксовало, то, что должно было стать реформой, оказалось больше похоже на деградацию и регресс, - сказала Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ.

Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны, при этом в стране не хватает 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники.