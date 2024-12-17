Более половины объемов коммерческого мусора – 1,4 млн кубометров – вывозится по «серым» схемам. Бизнесмены экономят, а несанкционированные свалки растут.

В Омске продолжает развиваться история с жалобами ряда предпринимателей на действие регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). ООО «Магнит» разослало коммерческим структурам уведомления о необходимости заключения новых договоров на 2025 год по увеличенным тарифам. В ответ на это бизнесмены обратились в прокуратуру, а надзорный орган объявил о начале проверки.

В «Магните» заявили о готовности оказывать содействие правоохранителям, предоставив полный объем информации о реализации на территории региона Федерального закона № 89 «Об отходах потребления и производства». Общие выкладки стали известны прессе.

– Омская область, утвердив территориальную схему и нормативы накопления отходов, установила, что юрлица региона производят 2,7 миллиона кубометров мусора. Однако на практике региональный оператор получает заявки на вывоз только 1,3 миллиона кубометров. Та часть отходов, которая передается регоператору, проходит сортировку, «хвосты» транспортируются на легальные объекты размещения, – рассказал «Коммерческим вестям» исполнительный директор ООО «Магнит» Дмитрий Третьяков. – А что происходит с остальным мусором? Куда исчезают еще 1,4 миллиона кубометров коммерческого мусора? Кто и куда вывозит его у юрлиц?

Точные ответы на поставленные вопросы могут дать федеральные надзорные органы, а «Магнит» готов поделиться с ними собственными наблюдениями:

– Юрлица сами устанавливают объем мусора, который региональный оператор должен у них вывезти. Но в 2024 году некоторые крупные компании внезапно стали очень «экологичными». Например, в Омске сеть быстрого питания Rostic's в 2024 году начала вырабатывать 95 кубометров отходов в месяц вместо 738, которые заказывала к вывозу у регоператора ранее. Или производственный бренд «Холодушка» внезапно снизил объем вывозимого мусора до 102 кубометров вместо 411 кубометров. «Ястро-Переработка» стал сдавать 42 кубометра мусора вместо 524 кубометров. Торговый центр «МЕГА» отчитывается о еще меньшем количестве произведенного мусора. В этом списке LeroyMerlin, «Бауцентр» и многие другие. Эти компании, безусловно, имеют договоры с региональным оператором. Однако нам уже точно известно, что сегодня большую часть своих отходов они вывозят с помощью серых возчиков, а в официальных договорах с регоператором указывают незначительный объем отходов.

О последствиях применения серых схем говорят уже другие цифры. Сознательно неучтенный коммерческими структурами мусор оседает на многочисленных незаконных свалках. Одна из них находится у так называемого «Мыльного озера» (полигон бывшего Омского завода синтетических моющих средств в Советском округе). Всего за год площадь свалки увеличилась с одного гектара до восьми. А есть еще свалки на улицах Доковской, Леонова и Сейфуллина, ставшие «знаменитыми» после того, как на них обратил внимание губернатор Виталий Хоценко. Анонимные же свалки в лесах, на берегах озер и рек не поддаются учету.

В «Магните» подчеркивают, что кампания по рассылке уведомлений юрлицам вызвана намерением регоператора выполнить установленное региональным правительством техническое задание, улучшив тем самым экологическую ситуацию в Омской области.