Для зрителей на «G-Drive Арене» будет организована диджитал-площадка, где каждый день будут проходить розыгрыши.

В Омске с 19 по 22 декабря состоится важное событие – «Ростелеком – чемпионат России по фигурному катанию на коньках». Здесь, на «G-Drive Арене», которая вмещает 12 тысяч зрителей, лучшие фигуристы страны покажут свои навыки. Для зрителей, как местных, так и гостей города, подготовлена интересная программа. Они смогут увидеть одиночные и парные номера, а также танцы на льду в исполнении ведущих российских фигуристов.

– Мы рады быть причастными к этому масштабному и ожидаемому событию. Наша компания активно поддерживает российский спорт и уже много лет выступает генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. На «G-Drive Арене» мы проведем ряд мероприятий для зрителей чемпионата, – рассказал Эдуард Серобабин, директор Омского филиала компании «Ростелеком».

В фойе ледового комплекса будет организована диджитал-площадка с различными активностями, такими как квизы на тему фигурного катания и розыгрыши призов. Каждый день будут разыгрываться умные колонки VK Капсула с голосовым помощником Марусей, а также множество сувениров и других поощрительных призов. Прямую трансляцию «Ростелеком – чемпионат России по фигурному катанию на коньках» можно посмотреть на Первом канале, в том числе на сайте.