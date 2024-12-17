Омск-Информ
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·Авто

Департамент транспорта уже начал подготовку к этому.
Омские власти одобрили проект реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Там появятся три полноценных полосы. Направления будут регулировать в зависимости от времени суток.
Как сообщают «Вести Омск», департамент транспорта уже начал подготовку к запуску реверса. Власти закупают светофоры, которые установят со стороны Левого берега.
Ранее на подъезде к мосту у Телецентра со стороны Нефтяников уже установили светофор. Организацию движения периодически меняют.
·Авто

Департамент транспорта уже начал подготовку к этому.
Омские власти одобрили проект реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Там появятся три полноценных полосы. Направления будут регулировать в зависимости от времени суток.
Как сообщают «Вести Омск», департамент транспорта уже начал подготовку к запуску реверса. Власти закупают светофоры, которые установят со стороны Левого берега.
Ранее на подъезде к мосту у Телецентра со стороны Нефтяников уже установили светофор. Организацию движения периодически меняют.