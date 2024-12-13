Омск-Информ
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·Авто

Он должен помочь водителям равномерно перестраиваться перед въездом на мост.
Омские власти планируют поставить еще один светофор возле частично перекрытого на ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Его установят в месте слияния транспортных потоков с проспекта Мира и улицы Заозерной.
Чиновники планируют, что это позволит транспорту равномерно перестраиваться перед въездом на мост. Это должно улучшить дорожную ситуацию.
Ранее мэр Омска Сергей Шелест анонсировал новые меры, которые собирается принять администрация для оптимизации транспортных потоков.
·Авто

Он должен помочь водителям равномерно перестраиваться перед въездом на мост.
Омские власти планируют поставить еще один светофор возле частично перекрытого на ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Его установят в месте слияния транспортных потоков с проспекта Мира и улицы Заозерной.
Чиновники планируют, что это позволит транспорту равномерно перестраиваться перед въездом на мост. Это должно улучшить дорожную ситуацию.
Ранее мэр Омска Сергей Шелест анонсировал новые меры, которые собирается принять администрация для оптимизации транспортных потоков.