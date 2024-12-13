Омск-Информ
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·Авто

По словам главы города, будут приниматься новые меры для оптимизации транспортных потоков.

Для борьбы с пробками, вызванными ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, будут приниматься дополнительные меры, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

– Приоритетной задачей остается оптимизация транспортных потоков в связи с ремонтом моста у Телецентра. Думаю, что скоро расскажу о новых мерах в этом направлении, – написал он в своем телеграм-канале.

Мост закрылся на ремонт в ночь с 29 на 30 ноября, работы продлятся до осени 2026 года. Для движения транспорта сейчас доступна половина моста – две полосы с Левого берега и одна полоса из городка Нефтяников. Рассматривается вопрос организации реверсивного движения. Кроме того, в городе перенастроили работу 14 светофоров.

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·Авто

По словам главы города, будут приниматься новые меры для оптимизации транспортных потоков.

Для борьбы с пробками, вызванными ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, будут приниматься дополнительные меры, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

– Приоритетной задачей остается оптимизация транспортных потоков в связи с ремонтом моста у Телецентра. Думаю, что скоро расскажу о новых мерах в этом направлении, – написал он в своем телеграм-канале.

Мост закрылся на ремонт в ночь с 29 на 30 ноября, работы продлятся до осени 2026 года. Для движения транспорта сейчас доступна половина моста – две полосы с Левого берега и одна полоса из городка Нефтяников. Рассматривается вопрос организации реверсивного движения. Кроме того, в городе перенастроили работу 14 светофоров.

1260