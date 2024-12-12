Другие тактики организации движения на ремонтируемом сооружении показали свою несостоятельность.

Сегодня в эфире программы «Хоценко о важном» губернатор Омской области Виталий Хоценко сделал заявление о ремонте моста у Телецентра. По его словам, реконструкция и закрытие сооружения были неизбежны. Проект предполагает софинансирование из бюджетов всех уровней.

– Ремонт моста планировался еще в 2020 году, поскольку он ни разу не ремонтировался с момента его создания. Даже швы деформационные сегодня сильно изношены. Сооружение обветшало, и реконструкция – это вынужденная мера, Изначально проект предполагал полное перекрытие моста, но потом от этой идеи отказались, – пояснил Хоценко.

Глава региона анонсировал введение реверсивного движения.

– Сначала сделали по две узких полосы в обе стороны. Сегодня с левого берега на правый две полосы работают, а с правого на левый – одна. Количество пробок уменьшилось, – подчеркнул Хоценко. – Мы договорились, что смотрим за ситуацией. Если потребуется, то в конце года будем оборудовать реверсивное движение. Посмотрим, может, так будет лучше.

Мост у Телецентра частично перекрыли в ночь на 30 ноября и до 1 мая 2025 года. Всего же сооружение планируют ремонтировать до октября 2026 года.

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