Омск-Информ
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·Общество

Наряды в этих тонах уже представили несколько брендов.
Редакторы французской версии Vogue проанализировали показы известных брендов и назвали самые модные сочетания цветов на 2025 год. Популярными будут наряды, состоящие их бирюзовых и горчичных вещей, персиковых и цвета хаки, коричневых и оранжевых, красных и розовых, темно-синих и бежевых.
Такие сочетания представили бренды Miu Miu, Chloe, Bottega Veneta, Simone Rocha, Caroline Herrera и Ferragamo. Об этом сообщает «Лента.ру».
Ранее международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2025 года. Им стал тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse («Мокко мусс»).
·Общество

Наряды в этих тонах уже представили несколько брендов.
Редакторы французской версии Vogue проанализировали показы известных брендов и назвали самые модные сочетания цветов на 2025 год. Популярными будут наряды, состоящие их бирюзовых и горчичных вещей, персиковых и цвета хаки, коричневых и оранжевых, красных и розовых, темно-синих и бежевых.
Такие сочетания представили бренды Miu Miu, Chloe, Bottega Veneta, Simone Rocha, Caroline Herrera и Ferragamo. Об этом сообщает «Лента.ру».
Ранее международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2025 года. Им стал тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse («Мокко мусс»).