Недорогую машину могут позволить себе 13 % жителей региона.

«РИА Новости» составили рейтинг регионов по доступности автомобилей в 2024 году. Омская область оказалась на 42-м месте из 85 (данных о новых регионах пока нет).

Доля омских семей, которые могут купить в кредит и содержать недорогой (1,2 млн рублей) новый автомобиль составила 13 %. Автомобиль средней цены (2,9 млн) могут себе позволить 3,3 % семей.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий АО, где эти доли составляют 54,7 и 26,3 % соответственно. На втором месте Магаданская область (44,5 и 18,5 %), на третьем – Чукотка (43,2 и 18,5 %).

Последнюю строчку занимает Ингушетия (2,1 и 0,6 %). Немного лучше ситуация в Чечне (2,4 и 0,6 %).