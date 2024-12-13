Глава Минздрава рассказал, что поставить прививку от ветрянки нельзя по желанию родителей.

Жительница Оммска обратилась с просьбой к губернатору Виталию Хоценко. Она рассказала, что в поликлинике №11, которая находится на улице 2-й Поселковой, нет вакцины от ветряной оспы. При этом многие родители хотели бы поставить прививку своему ребенку.

На сообщение ответил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов. Он рассказал, что вакцину не могут поставить по желанию, ее делают только в очагах заболевания.

По словам министра, эта информация прописала в национальном календаре прививок. Вакцина есть только для экстренных целей.