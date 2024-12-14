Награды получили 66 юных омичей и их 32 наставника.

В Омске в историческом парке «Россия – Моя история» подвели итоги конкурса социальной рекламы «Омская линия». Награды в торжественной обстановке получили 66 детей и 32 наставника победителей. Заместитель мэра Инна Елецкая, заместитель министра внутренней политики Ольга Колесник, помощник губернатора Омской области Ольга Боровская, депутат горсовета Светлана Студеникина вручили дипломы и подарочные сертификаты.

Всего в нынешнем году конкурсная комиссия в составе представителей сферы рекламы, медиакоммуникаций и изобразительного искусства рассмотрела 530 заявок от школьников и студентов в возрасте от 6 до 18 лет. Наибольшее количество работ представлено в номинации «Эскиз. Профи». Самыми популярными темами для творчества стали «Дружная семья», «Все профессии важны», «Я люблю Омск» и «Время героев». Все школьники и студенты Омска, приславшие заявку на конкурс, до конца года получат именные свидетельства участника.

Сюрпризом стала большая развлекательная программа, организованная перед церемонией. Каждый из гостей мероприятия мог написать письмо Деду Морозу, самостоятельно изготовить фирменный значок на память, порисовать светом и песком или получить шарж со своим изображением от профессионального художника.

Открытие выставки победителей конкурса «Новые победы!» тоже прошло нетривиально: в нем приняли участие аниматоры-снеговики и юные авторы работ.

– Каждый педагог, каждый родитель считает своего ребенка уникальным, и это на самом деле так. Но профессионализм педагога и любовь родителей заключается в том, чтобы проявить этот талант. Для этого нужны возможности, и конкурс «Омская линия» как раз позволяет проявиться тем творческим способностям, которые есть у детей. Каждый год число заявок увеличивается, а значит, цель достигнута, – рассказала Инна Елецкая.

Впервые в истории конкурса в рамках одной выставки представлены работы победителей во всех номинациях. Благодаря мультимедийным технологиям, на ней демонстрируются не только эскизы, но и видеоролики, социальные проекты и ленты сообществ в социальных сетях.

Здесь же можно поучаствовать в викторине и проверить свои знания о социальной рекламе, познакомиться с топ-10 фактов о конкурсе, а также увидеть лучшие работы детей за все 16 лет существования конкурса. Вход на выставку «Новые победы!» бесплатный, она продлится по 14 января.