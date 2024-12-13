Омск-Информ
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·Происшествия

Правоохранители считают, что руководители предприятия за деньги оказали незаконную услугу бизнесмену.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора и заместителя директора муниципального унитарного учреждения «Тепловодоснабжение» Черлакского района Омской области. Их подозревают в получении взятки в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, они взяли 245 тыс. рублей от директора компании за заключение договора об оказании услуг. Деньги они получили на банковский счет.
Подозреваемых поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следователи изъяли документы и устанавливают обстоятельства преступления.
·Происшествия

Правоохранители считают, что руководители предприятия за деньги оказали незаконную услугу бизнесмену.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора и заместителя директора муниципального унитарного учреждения «Тепловодоснабжение» Черлакского района Омской области. Их подозревают в получении взятки в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, они взяли 245 тыс. рублей от директора компании за заключение договора об оказании услуг. Деньги они получили на банковский счет.
Подозреваемых поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следователи изъяли документы и устанавливают обстоятельства преступления.