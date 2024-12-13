Омск-Информ
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·Общество

В этом году в учреждении «отдохнули» уже 1688 горожан.
С января по конец ноября в вытрезвитель в Омске попали 1688 человек. Как сообщает «Город55», количество «клиентов» заведения на Семиреченской по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 13 % (было 1938 человек за тот же период).
Чаще всего вытрезвитель посещают мужчины – 94,4 %, или 1593 человека. Женщин всего 95 – 5,6 %. Такое же соотношение наблюдалось и в прошлом году.
Отметим, что в 2024 году самому молодому посетителю вытрезвителя было 22 года, а самому старшему – 79 лет.
Вытрезвитель вновь открылся в Омске в июле 2022 года. До этого таких учреждений в регионе не было более 12 лет.
·Общество

В этом году в учреждении «отдохнули» уже 1688 горожан.
С января по конец ноября в вытрезвитель в Омске попали 1688 человек. Как сообщает «Город55», количество «клиентов» заведения на Семиреченской по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 13 % (было 1938 человек за тот же период).
Чаще всего вытрезвитель посещают мужчины – 94,4 %, или 1593 человека. Женщин всего 95 – 5,6 %. Такое же соотношение наблюдалось и в прошлом году.
Отметим, что в 2024 году самому молодому посетителю вытрезвителя было 22 года, а самому старшему – 79 лет.
Вытрезвитель вновь открылся в Омске в июле 2022 года. До этого таких учреждений в регионе не было более 12 лет.