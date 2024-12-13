Компания обновила оборудование в Исилькуле и две станции в Муромцево. Это позволило увеличить скорость интернета и зону покрытия связью.

МегаФон провел работы по модернизации оборудования в Омской области. Так, компания обновила телеком-оборудование в городе Исилькуле с населением 20 тыс. жителей, работающее в среднем частотном диапазоне, тем самым расширив емкость и зону покрытия связью стандарта 4G. При этом скорость передачи данных в мобильных устройствах абонентов МегаФона выросла с 15 до 60 Мбит/с.

Кроме того, специалисты МегаФона завершили модернизацию в районном центре Муромцево с населением более 9 тысяч человек. С разницей в несколько недель были обновлены две существующие базовые станции. Связисты задействовали среднечастотные и высокочастотные диапазоны, тем самым обеспечив увеличение скорости мобильного интернета. Плюс обеспечили стопроцентное покрытие всего населенного пункта современной связью четвертого поколения.

– Проведенные технические работы в городе Исилькуле и райцентре Муромцево были необходимы, поскольку специалисты МегаФона отмечают непрерывный рост потребления абонентского трафика на этих территориях, – отметил директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин. – За счет модернизации сети в значительной степени удалось расширить площадь 4G покрытия, увеличить скорость передачи данных. К примеру, в Исилькуле по модернизированным станциям интернет ускорился на 40 %.

В 2024 году работы по обновлению сети уже завершились в Омском, Нижнеомском, Одесском, Шербакульском, Оконешниковском, Черлакском, Нововаршавском и других районах.

Теперь жители этих территорий с легкостью могут решать ежедневные бытовые и рабочие задачи, пользоваться цифровыми мультимедийными сервисами, которые открывают много возможностей для участников образовательного процесса, а также для тех, кто просто планирует отдохнуть.

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