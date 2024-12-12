Депутаты Госдумы отклонили законопроект.

Госдума отклонила законопроект, которым предлагали на постоянной основе сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем, сообщает ТАСС. Документ внесли в Госдуму еще в декабре 2020 года, инициатором была группа депутатов от ЛДПР. Изменения предлагали внести в Трудовой кодекс РФ.

Законопроект предлагал установить новогодние каникулы с 31 декабря до 6 января. Его авторы считали, что так работники будут более рационально распоряжаться нерабочими праздничными днями. Также у них получится найти баланс между интересами сотрудников, работодателей и профсоюза.

Отметим, сейчас по законодательству за новогодними праздниками закрепили с 1 по 6 января и 8 января.