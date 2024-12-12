Юридическое бюро бесплатно помогает малоимущим, инвалидам, ветеранам, участникам СВО и членам их семей. Перечень видов помощи и льготные категории могут быть расширены.

Накануне на заседании комитета регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению прозвучал доклад о деятельности Государственного юридического бюро Омской области.

Новая структура – Государственное бюро по оказанию бесплатной юридической помощи и обеспечению деятельности Главного государственно-правового управления Омской области (Госюроргбюро) начало работать 1 декабря 2023 года.

О работе бюро за год депутатам рассказал начальник управления судебной и административно-правовой работы Главного государственно-правового управления Омской области Дмитрий Диденко. Госюргбюро – уникальное специализированное учреждение, оказывает помощь исключительно на безвозмездной основе. За помощью уже успело обратиться более полутора тысяч человек.

Бесплатная юридическая помощь оказывалась в виде правового консультирования в устной и письменной формах, составления документов правового характера. Чаще всего к юристам обращались по вопросам жилищного законодательства, защиты прав потребителя в части предоставления коммунальных услуг; права социального обеспечения; обеспечения денежным довольствием военнослужащих, а также при взыскании алиментов, восстановления на работе, заключения сделок с недвижимостью, назначения и перерасчета страховых пенсий по старости и другим. Отказов в оказании бесплатной юридической помощи не было.

Прием юристы вели в Омске и области, в том числе выездные, в штабах общественной поддержки партии «Единая Россия». Кроме личных приемов, бюро ведет просветительскую работу. Не реже раза в месяц специалисты бюро читают лекции в школах, библиотеках, социальных учреждениях, молодежных клубах, ветеранских организациях. Темы лекций актуальные: «Как не стать жертвой мошенника», «Безопасность в интернете», «Изменения в законах ЖКХ в 2024 году» и другие.

Правовое просвещение – это еще и листовки, сообщения в сети Интернет.

Уточним, что на бесплатную юридическую помощь имеют право малоимущие граждане; инвалиды; ветераны, герои войн и труда, участники СВО, члены их семей; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, усыновители, пожилые и инвалиды, проживающие в социальных учреждениях; люди, страдающие психическими расстройствами; пострадавшие во время ЧС; дети войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; члены семьи мобилизованного гражданина. И еще ряд категорий.

Госюргбюро тесно сотрудничает с фондом «Защитники Отечества» и уполномоченным Омской области по правам человека И. Касьяновой.

Во время обсуждения доклада депутат Наталья Тузова поблагодарила юридическое бюро за помощь ее подопечным, в частности, одной из семей удалось получить квартиру. Она поинтересовалась, планируется ли увеличение штата бюро, поскольку в бесплатной юридической помощи нуждаются многие. По словам Дмитрия Диденко в перспективе это возможно.

Депутат Владимир Казанин высказался, что нужно больше внимания уделять системе ЖКХ.

В планах работы бюро на 2025 год в том числе мониторинг регионального закона о бесплатной юридической помощи с целью его усовершенствования. Специалисты намерены проанализировать практику того, как в других регионах оказывается юридическая помощь мобилизованным и членам их семей. Предполагается расширение перечня юридической помощи и категорий граждан, имеющих право на ее получение.