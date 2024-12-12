Омск-Информ
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·Общество

Жители региона почувствуют изменения с середины 2025 года.

Региональная энергетическая комиссия Омской области готовится принять тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами на 2025 год. Проект приказа сейчас проходит необходимые согласования.

Сейчас тариф составляет 1078,68 рубля за кубометр. В первой половине года его предлагается уменьшить на 12 рублей, а затем поднять во второй почти на 150 рублей – до 1209,18 рубля за кубометр.

Эти параметры тарифа еще могут быть скорректированы.

2025
·Общество

Жители региона почувствуют изменения с середины 2025 года.

Региональная энергетическая комиссия Омской области готовится принять тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами на 2025 год. Проект приказа сейчас проходит необходимые согласования.

Сейчас тариф составляет 1078,68 рубля за кубометр. В первой половине года его предлагается уменьшить на 12 рублей, а затем поднять во второй почти на 150 рублей – до 1209,18 рубля за кубометр.

Эти параметры тарифа еще могут быть скорректированы.

2025