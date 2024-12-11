Совместно с Сахалинским государственным университетом будет проводиться экомониторинг.

МегаФон поможет климатическому центру Сахалинского государственного университета использовать big data для отслеживания поглощения и выбросов парниковых газов в прибрежной зоне залива Анива в Охотском море. Это цифровое решение позволит региону получать информацию, необходимую для составления углеродного баланса Сахалина.

– На Сахалине проект мониторинга парниковых газов мы реализуем совместно с областным министерством экологии и устойчивого развития. Решение, которое мы предложили, позволит сформировать в регионе «большие данные» для изучения природной способности поглощать углерод, что станет основой для разработки важнейших климатических проектов, – сказал директор департамента по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.

Совместно с учеными университета МегаФон запускает экспериментальный проект на морском карбоновом полигоне. Проект будет сосредоточен на наблюдении экосистемы «почва – вода – атмосфера» и оценке естественных углеродных выбросов.

В рамках этого проекта установили 12 автоматических постов наблюдения на карбоновом полигоне, которые работают на солнечных батареях. Эти устройства оснащены приборами для измерения уровня углекислого газа и метана, а также для сбора данных о погоде. Кроме того, специалисты добавили два датчика для контроля уровня воды в прибрежных водоемах.

– Сахалинская область уверенно движется к достижению углеродной нейтральности за счет внедрения лучших из доступных технологий на острове. Предприятия Сахалина не первый год активно работают над модернизацией оборудования и внедряют более экологичные технологии в производство. В то же время современные цифровые решения помогают учёным точнее оценивать текущую экологическую ситуацию на территории. Наш климатический эксперимент имеет не только научное, но и образовательное значение, практические результаты которого мы сможем наблюдать уже в следующем году, – объяснил министр экологии и устойчивого развития Сахалинской области Андрей Саматов.

Проект по достижению углеродной нейтральности в регионе планируется осуществить на Сахалине до конца 2025 года.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама