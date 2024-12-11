Омск-Информ
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·Общество

В квитанциях отразились неверные суммы накопленных и оплаченных средств собственниками помещений в многоквартирных домах.

Фонд капитального ремонта Омской области разослал декабрьские квитанции с некорректными суммами. Как пояснили в фонде, произошла техническая ошибка, и собственники помещений в многоквартирных домах получили квитанции на уплату взносов с начислениями декабря с ошибочными данными.

- В результате сбоя в программе в квитанциях отразились неверные суммы накопленных и оплаченных средств собственниками помещений в многоквартирных домах. Эта информация размещается в нижней части квитанции, - отметили в фонде.

Узнать точную сумму накоплений можно на сайте организации в разделе «Информация о МКД».

·Общество

В квитанциях отразились неверные суммы накопленных и оплаченных средств собственниками помещений в многоквартирных домах.

Фонд капитального ремонта Омской области разослал декабрьские квитанции с некорректными суммами. Как пояснили в фонде, произошла техническая ошибка, и собственники помещений в многоквартирных домах получили квитанции на уплату взносов с начислениями декабря с ошибочными данными.

- В результате сбоя в программе в квитанциях отразились неверные суммы накопленных и оплаченных средств собственниками помещений в многоквартирных домах. Эта информация размещается в нижней части квитанции, - отметили в фонде.

Узнать точную сумму накоплений можно на сайте организации в разделе «Информация о МКД».