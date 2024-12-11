На прилавки могли попасть продукты заводов-призраков.

Роспотребнадзор предупредил жителей о небезопасных продуктах из Псковской, Саратовской и Самарской областей, которая могла попасть в омские магазины. Специалисты ведомства установили, что произвели ее предприятия-призраки.

Омичам посоветовали не покупать рыбу из Псковской области от ООО «Удмуртакваресурс» и ООО «Авангард». Предприятие, которое ее изготовило, не занимается ловлей, выращиванием и переработкой рыбы.

Из Самарской области на омский рынок так же, как на саратовский, может попасть мясо и молоко от ООО «Алмас-Трейд». По указанному в документах продукции адресу никакого предприятия нет. Это молоко и мясо произвели в неизвестных условиях, и оно может быть опасно.

Омичей просят сообщать в Роспотребнадзор, если они встретят на прилавках рыбу, мясо или молоко указанных выше производителей.