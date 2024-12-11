В учебном центре для сотрудников создано более 200 программ обучения.

На Омском заводе транспортного машиностроения, который является частью Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех», в этом году 460 сотрудников прошли обучение по основным программам подготовки и переподготовки. Из них 138 человек получили свою первую рабочую профессию, а 322 сотрудника освоили новые специальные навыки.

В заводском учебном центре для сотрудников создано более 200 программ обучения. Сюда входят программы для новых рабочих специальностей, переподготовки и повышения квалификации на специализированных курсах. Обучение для получения новой рабочей специальности занимает от двух до трех месяцев. После его окончания учащиеся получают документ, подтверждающий их знания и навыки в данной области.

На Омсктрансмаше обучают различным рабочим профессиям, связанным с обработкой металла, таким как: токарь, токарь-расточник, токарь-револьверщик, токарь-карусельщик, фрезеровщик, зуборезчик, шлифовщик, сверловщик, оператор станков с программным управлением, оператор металлорежущих автоматов и резьбонарезчик на специальных станках. Также на заводе можно получить редкие профессии, включая формовщика машинной формовки, термиста, прессовщика-вулканизаторщика, оператора лазерных установок, электроэрозиониста, аппаратчика испарения, обрезчика резиновых изделий, такелажника, сливщика-разливщика и оператора крана-манипулятора.

– Мы предоставляем нашим работникам возможности для самореализации и саморазвития – они могут переквалифицироваться на наиболее востребованные сегодня профессии в стенах завода. Наш центр развития и обучения персонала является полноценной образовательной организацией. У нас есть соответствующая лицензия. Сведения об этих документах, как и о всех официальных образовательных организациях, мы вносим в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, – объяснила заместитель руководителя центра обучения и развития персонала АО «Омсктрансмаш» Ирина Комлева.

Все учебные аудитории центра оборудованы мультимедиа. В качестве учебных материалов используются электронная база, отраслевые книги, видео и презентации. На участке подготовки для станочников есть все необходимое: примеры измерительных инструментов, детали, схемы технологических процессов и различные станки, такие как токарные, шлифовальные и фрезерные.

Евгений Чанов получил сразу две рабочие специальности на заводе. Первой он освоил профессию слесаря-инструментальщика, когда только начал работать здесь. В этом году он также прошел обучение на токаря.

– Мы занимаемся изготовлением оснастки для завода. Работа интересная и разнообразная. Нужно постоянно искать пути решения рабочих задач, которые далеко не всегда однотипные. Постоянно делаю что-то новое – двух одинаковых приспособлений за год, что я здесь, еще ни разу не слесарил. В январе 2024 года я решил получить дополнительную профессию токаря, потому что считаю ее перспективной, ну и по основной работе она мне тоже нужна, – рассказал Чанов

В будущем он планирует получить еще несколько профессий, чтобы стать универсалом, который может и шлифовать, и токарить, и фрезеровать – это его цель.