В финал конкурса вышли пять городов. Полпред обратился к сибирским губернаторам с просьбой голосовать за Омск.

Омск претендует на звание Молодежной столицы России 2025 года. Голосование сейчас идет на портале «Госуслуг и». Финалистами конкурса стали Омск, Томск, Новый Уренгой, Хабаровск и Пермь. Итоги конкурса подведут в конце декабря.

Как стало известно РИА «Омск-информ», во время недавнего приезда полпреда президента в СФО Анатолия Серышева губернатор Виталий Хоценко попросил его поддержать Омск в этом голосовании. После этого Серышев обратился к губернаторам сибирских регионов, призвав объединиться и поддержать Омск. Согласно условиям конкурса, жители региона не могут голосовать за свой город. Поможет ли Омску столь масштабная поддержка, станет известно в ближайшие недели. Голосование завершится 21 декабря.

Статус «Молодежная столица России» присуждается городу-победителю конкурса на 1 год, открывает дополнительные возможности для развития молодежной политики, а также предоставляет приоритетное право на проведение крупных мероприятий в городе и регионе. Город-победитель получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи, например, федерального грантового конкурса, медиастратегию продвижения, а также методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов.