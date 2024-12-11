Регион готов взять на себя все функции по развитию и помощи Почте России, если она перерегистрируется в Омскую область.

Сенатор от Омской области Иван Евстифеев предложил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву перерегистрировать в регион акционерное общество «Почта России». Компания принадлежит правительству страны.

– Уполномочен заявить и попросить вас рассмотреть вопрос о перерегистрации Почты России в Омскую область. Если этот вопрос случится, то мы со своей стороны готовы взять на себя все функции по развитию и помощи Почте России, если она перерегистрируется в Омскую область. Соответствующие письма вам написаны, – сказал сенатор.

Евстифеев добавил, что Омская область готова безвозмездно представить Почте России помещения в случае перерегистрации в регион – предприятие не будет никому ничего платить. Кроме того, почта получит налоговые льготы.

Реакция Минцифры РФ на предложение омских властей пока неизвестна.