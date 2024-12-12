«Омск-информ» выяснил, почему в Центре современного образования «Юнита» вместо детского сада работает подготовительная школа.

РИА «Омск-информ» с самого начала следит за уникальным образовательным проектом, задуманным и рожденным в Омске, – ЦСО «Юнита». Публичные обсуждения проблем современного образования известный предприниматель и меценат Святослав Капустин инициировал в конце 2021 года, а уже через несколько месяцев, летом 2022-го, новое частное учебное заведение получило лицензию и открыло набор детей. В школу – с 1-го по 6-й класс, а в детсад – с 3-х лет. Однако годом позже было принято решение трансформировать детский сад в составе «Юниты» в подготовительную школу, куда берут ребятишек уже с 4-х лет.

Подробнее, в чем отличие нового формата от детского сада, обозревателю РИА «Омск-информ» рассказали: старший педагог подготовительной школы «Юнита Светлана Демина, педагоги Анна Журавлева и Ирина Шейпак.

Упор на образование

Детские психологи предупреждают, что, попав «первый раз в первый класс», дети, как правило, испытывают сильнейший стресс. Редко кто готов к совершенно новой среде, так как меняется не только коллектив, но и привычный распорядок дня, добавляется масса обязанностей.

В «Юните» стремятся к тому, чтобы в первый класс было зачислено как можно больше детей из собственной подготовительной школы, потому что на следующую ступень в этом случае они переходят сложившимся коллективом.

– Нашим детям, прошедшим подготовительный этап в раннем возрасте, легко даётся адаптация к школе, потому что все они уже научились коммуницировать между собой, легко включаются в теплые традиции «Юниты» и знают, как себя вести. А самое главное, что они уже привыкли учиться и имеют достаточный уровень знаний, чтобы без проблем включиться в нашу систему обучения. Родители наших учеников уже прекрасно знакомы с нашим центром и с педагогами, что тоже очень важно, – подчеркивает Светлана Демина.

«Юнита» работает по авторской программе всестороннего развития «Ступени успеха», поэтому было важно акцентировать внимание на образовании с самых первых лет пребывания в центре. Одна из миссий школы – обеспечение преемственности, чтобы дошкольное и школьное образование были целостным форматом и каждый новый этап обучения становился глубже, чем предыдущий.

– Несмотря на то что мы делаем упор на качественное образование, мы задаем большой акцент и на воспитание, а также развитие эмоционального восприятия. Можно выучить буквы и научиться считать, но, если ребенок с детства не научается выстраивать отношения и не имеет понимания о базовых ценностях человека, в дальнейшем ему будет тяжело приобрести эти необходимые для современной жизни навыки. Доброта, ум, труд в радости и умение преодолевать сложности – вот лишь некоторые киты, на которых держится воспитание детей, – говорит Ирина Шейпак.

Сейчас дошкольный блок – это три полноценные групповые ячейки. В нулевом – дети 4-5 лет проходят адаптацию – учатся быть учениками, в двух других группах 5–6- и 6–7-летние уже готовятся непосредственно к школе – с полноценными уроками. В подготовительном звене дети уже знакомятся с авторским методом погружения в предмет. Помимо уроков в формате метода погружения в предмет, в программе обучения – академия занимательных наук, английский язык, история России. Есть программы дополнительного образования, в том числе шахматы, куборо, логика, хореография, театральная деятельность, курс психологии «Познай себя», мастерская прикладного творчества и многое другое.

А каждое утро начинается не с легкой зарядки, а с полноценного занятия физкультурой, чтобы уж точно зарядиться энергией на весь день.

Физкультура и утренний круг

Пять дней в неделю «Юнита» с радостью принимает детей с 8 утра и занимает их до семи вечера. Ежедневные утренние занятия физкультурой для дошкольников длятся 25 минут и происходят они одновременно для детей разного возраста.

Времени достаточно, чтобы окончательно проснуться и пообщаться, в том числе с ребятами не только из своей группы. Затем по расписанию вкусный завтрак и утренний круг – традиция, которая объединяет всю «Юниту».

– На утреннем круге все друг с другом здороваются, там звучат ласковые слова, мы вместе обсуждаем, чем будем заниматься в течение дня. Можем провести точечный массаж. Дети успокаиваются и настраиваются на принятие новых знаний, – рассказывает Анна Журавлева.

Валенки и финиковые пальмы

Каждое утро в 9 часов у ребят начинаются занятия – погружения в предметы. Дети уже привыкли к тому, что в понедельник весь день изучается предмет «Окружающий мир», во вторник и четверг – математика, в среду – грамота и развитие речи, а в пятницу к обучению грамоте добавляется чтение художественной литературы.

Чтобы понять суть метода погружения в предмет, Светлана Демина приводит пример.

– Берется тема «Европа». В направлении «Окружающий мир», кроме общих сведений, будет подробное знакомство с географической картой, с отдельными странами. Пройдет занятие в «Академии занимательных наук»: это либо знакомство с какими-то физическими, либо химическими свойствами предметов, плюс творческое экспериментирование, либо знакомство с какими-то открытиями стран Европы. Различные опыты тоже присутствуют, – рассказывает Демина.

Заданная тема изучается всю неделю: продолжается и во время обучения грамоте, и математика будет с нею связана. Это делается для того, чтобы поддержать заинтересованность, это и есть то самое погружение в тему.

И если поддерживать в течение недели постоянно интерес к одной теме и «покрутить» ее с разных сторон, ребенок будет концентрировать на ней свое внимание и все полученные новые знания он закрепит, и не один раз, поэтому вряд ли скоро забудет.

О каких опытах идет речь? Например, педагоги вспоминают, как дети, изучая тему «Африка» посадили в горшки финики. Причем растения отлично прижились, и есть шанс вырастить настоящие финиковые пальмы. Или валяли валенки, когда темой погружения была зима как время года.

Такой подход дает простор для нескончаемой фантазии педагогов. Они постоянно что-то придумывают, разрабатывают и внедряют, совершенствуя метод погружения, который в ЦСО «Юнита» уже стал коллективным.

Сон под Чайковского. Оркестр и шахматы

До обеда в подготовительной школе проходят три занятия, которые длятся 15 минут – это и есть «погружение в предмет», но в более облегченном варианте, чем у взрослых школьников. После обучающего блока и второго завтрака ребят ожидает длительная прогулка с играми на свежем воздухе. Просторная пришкольная территория позволяет это делать с пользой для здоровья. Затем – обед, который по расписанию заканчивается к 12:45.

И тут снова начинается интересное – во время подготовки к дневному сну дети занимаются дыхательной гимнастикой под звуки классической музыки. Спят до трех часов дня, затем полдник и снова уже более короткая 45-минутная прогулка. После чего в расписании – два развивающих творческих занятия. Конечно же, творчество также связано с темой недели.

В 17:30 – ужин, после с 18:00 могут быть либо коллективные игры, либо индивидуальные занятия.

Что касается творчества, то дети могут играть на разных инструментах в одном оркестре, проводить турнир по шахматам, эстафету по кубикам Куборо. А еще есть хореография и театральное мастерство… И еще много чего, всего не перечислить!

Индивидуальные занятия проводятся по запросу. С ребенком может заниматься, к примеру, логопед или психолог, которые также есть в школе, а кто-то из детей «подтягивает» каллиграфию индивидуально.

Шесть каникул в год

ЦСО «Юнита» уникален во всем! Даже каникулы здесь – шесть раз в году. Занятия идут в течение 5 недель, затем – неделя отдыха. Поскольку это полупансион, во время каникул дети могут находиться в стенах школы, но формат пребывания меняется. В эту неделю отдыха ребята устраивают дни любимых игрушек, к ним приезжают режиссеры с театральными постановками. Неделю дети отдыхают, перезагружаются и готовы к получению новых знаний.

В подготовительной школе есть еще одно существенное отличие от привычного детсадовского уклада. Дети с одними и теми же педагогами проводят только один год, потом переходят в более старшую группу к другим педагогам и так каждый год, до школы. Педагоги таким образом могут обкатывать одни и те же программы на одной возрастной группе, при этом совершенствуясь.

Дети за год не успевают «прикипеть» к одним людям и оттачивают свои адаптивные навыки, переходя на новый уровень. И, конечно же, переход в новую группу ребятишками воспринимается как очередной этап взросления, и они этого очень ждут. Всех педагогов они отлично знают благодаря тому, что у них совместные мероприятия и та же физкультура с утра.

А еще отметим, что есть ограничения по количеству детей в группе – до 20 человек. И это позволяет педагогу дошкольного образования действительно передавать знания, а не просто присматривать за детьми.

Наш разговор со Светланой Деминой, Анной Журавлевой и Ириной Шейпак завершился их ответом на вопрос: «Есть что-то такое, чего вам не хватает?». Не сговариваясь все ответили: «Времени. 24 часа – это мало».

Фото предоставлены ЦСО «Юнита».