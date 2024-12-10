Омск-Информ
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·Общество

Им стал Илья Колоколов.
Директором спортивного комплекса «Юность» в Омске с сегодняшнего дня назначили Илью Колоколова (на фото слева). Коллективу нового руководителя представил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Евгений Баньковский.
– Илья Олегович обладает богатым опытом в сфере управления спортивными учреждениями и стремится развивать их потенциал, привлекать новые программы и реализовывать инициативы. Уверен, что под его руководством «Юность» станет центром притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни, – подчеркнул Баньковский.
Отметим, что с марта 2022 года учреждение возглавлял Дмитрий Коноваленко. Однако с 18 ноября комплексом в качестве исполняющего обязанности директора руководил Алексей Негодяев.
Колоколов ранее возглавлял спортшколу олимпийского резерва № 28.
·Общество

Им стал Илья Колоколов.
Директором спортивного комплекса «Юность» в Омске с сегодняшнего дня назначили Илью Колоколова (на фото слева). Коллективу нового руководителя представил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Евгений Баньковский.
– Илья Олегович обладает богатым опытом в сфере управления спортивными учреждениями и стремится развивать их потенциал, привлекать новые программы и реализовывать инициативы. Уверен, что под его руководством «Юность» станет центром притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни, – подчеркнул Баньковский.
Отметим, что с марта 2022 года учреждение возглавлял Дмитрий Коноваленко. Однако с 18 ноября комплексом в качестве исполняющего обязанности директора руководил Алексей Негодяев.
Колоколов ранее возглавлял спортшколу олимпийского резерва № 28.