По версии силовиков, руководитель получил 250 тыс. рублей на тепло- и водоснабжение, но не оказывал их.

История с замерзающими больницей, детсадом, школой и частным домом престарелых в Знаменском районе нашла продолжение в юридической плоскости. По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» по факту хищения 250 тыс. рублей

Установлено, что в период с 2023 по 2024 г. по указанию 46-летнего директора данной организации денежные средства за оказанные услуги по тепло- и водоснабжению переводились на расчетные счета подконтрольных ему же крестьянско-фермерских хозяйств. При этом никаких услуг не оказывалось и товаров не поставлялось. Полученные за фиктивные сделки более 250 тыс. руб. директор предприятия обналичил и распорядился ими по собственному усмотрению.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ход расследования находится на контроле.

МУП «Знаменское ЖКХ» печально известно в районе. На прежнего директора предприятия Владимира Канайкина также было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии силовиков, в 2021–2022 годах он заключал с гражданами договоры на приобретение дров для нужд котельных района, но при оплате полученного топлива бюджетными деньгами проворачивал нехитрую схему.

Продавцам с расчетного счета ЖКХ перечислялись деньги в значительно большем размере, чем были поставлены дрова. Канайкин приходил к поставщикам, объявлял, что произошла ошибка в расчетах, и просил вернуть «лишние» средства наличными. Так руководитель «наварился» на 1,781 млн рублей. Средства он потратил на личные нужды, тогда как у МУП накопились долги.

Судя по всему, Владимир Гоков пошел по стопам предшественника на этом посту. Под его начальством на предприятии начались трехмесячные задержки зарплат. Рабочим даже пришлось устроить забастовку. Долги ликвидировали после вмешательства прокуратуры и Следкома.