Омск-Информ
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·Спорт

В этом году игрокам суммарно выплатят 995 млн.
Омский «Авангард» превысил потолок зарплат на 95 млн рублей. Как сообщает «Спорт-Экспресс», команды КХЛ могут потратить на зарплаты хоккеистов только по 900 млн рублей за сезон, а зарплаты «ястребов» в сумме составляют уже 995 млн.
Несмотря на это, руководство «Авангарда» рассчитывает приобрести новых игроков: нападающих «Северстали» Кирилла Пилипенко и Данилу Аймурзине. За них готовы заплатить 120 и 130 млн рублей соответственно. Ранее также сообщалось, что ряды «ястребов» может пополнить защитник фарм-клуба команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» Даниил Чайка.
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·Спорт

В этом году игрокам суммарно выплатят 995 млн.
Омский «Авангард» превысил потолок зарплат на 95 млн рублей. Как сообщает «Спорт-Экспресс», команды КХЛ могут потратить на зарплаты хоккеистов только по 900 млн рублей за сезон, а зарплаты «ястребов» в сумме составляют уже 995 млн.
Несмотря на это, руководство «Авангарда» рассчитывает приобрести новых игроков: нападающих «Северстали» Кирилла Пилипенко и Данилу Аймурзине. За них готовы заплатить 120 и 130 млн рублей соответственно. Ранее также сообщалось, что ряды «ястребов» может пополнить защитник фарм-клуба команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» Даниил Чайка.
1689