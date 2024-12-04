Омск-Информ
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Хоккейный агент Даниила Чайки рассказал, когда игрок подпишет контракт с омским клубом.

Хоккейный агент 22-летнего защитника Даниила Чайки в КХЛ сообщил, что в ближайшее время игрок подпишет контракт с омским «Авангардом». Ранее «Вегас» выставил хоккеиста на безусловный драфт отказов. Это процедура, после которой клуб расторгает контракт и теряет права на игрока.

- Мы ведем переговоры с «Авангардом» о подписании контракта, находимся на финишной прямой, - рассказал хоккейный агент Чайки «Чемпионату». - Скоро увидим Даниила в омском клубе.

В этом сезоне Чайка провел пять матчей в АХЛ и отметился одной голевой передачей при показателе полезности «-5». Ранее «Авангард» получил права на защитника. Клуб совершил обмен с ЦСКА на денежную компенсацию.

·Спорт

Хоккейный агент Даниила Чайки рассказал, когда игрок подпишет контракт с омским клубом.

Хоккейный агент 22-летнего защитника Даниила Чайки в КХЛ сообщил, что в ближайшее время игрок подпишет контракт с омским «Авангардом». Ранее «Вегас» выставил хоккеиста на безусловный драфт отказов. Это процедура, после которой клуб расторгает контракт и теряет права на игрока.

- Мы ведем переговоры с «Авангардом» о подписании контракта, находимся на финишной прямой, - рассказал хоккейный агент Чайки «Чемпионату». - Скоро увидим Даниила в омском клубе.

В этом сезоне Чайка провел пять матчей в АХЛ и отметился одной голевой передачей при показателе полезности «-5». Ранее «Авангард» получил права на защитника. Клуб совершил обмен с ЦСКА на денежную компенсацию.