22-летнего игрока «Лас Вегаса» Даниила Чайку выставили на драфт отказов.

Хоккейный клуб «Лас Вегас» из штата Невада, с 2017 года выступающий в НХЛ, выставил российского защитника Даниила Чайку на безусловный драфт отказов. В ближайшее время хоккеист может вернуться в Россию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на инсайдера Эллитотта Фридмана в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в пяти матчах АХЛ и отметился одной голевой передачей при показателе полезности «–5». В НХЛ он не провел ни одной игры.

Чайка является выпускником школы ЦСКА имени Валерия Харламова. С 2017 года он играл в Канаде. После чего в 2020-м из-за пандемии коронавируса вернулся в Россию и продолжил карьеру в системе ЦСКА. За фарм-клуб «Вегаса» защитник играет с 2022 года.

В ноябре «Авангард» приобрел у ЦСКА права на Чайку, произведя обмен на денежную компенсацию с московским клубом.