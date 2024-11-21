Омск-Информ
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·Спорт

Столичному клубу заплатили компенсацию. Защитник сейчас выступает в Северной Америке.

Омский «Авангард» провел обмен со столичным ЦСКА. В обмен на денежную компенсацию «ястребы» получили спортивные права на 22-летнего защитника Даниила Чайку.

Игрок обороны провел всего 11 матчей в КХЛ, набрав 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Сейчас он выступает в Северной Америке. Если хоккеист вернется в Россию, он будет выступать в составе «ястребов». Произойдет ли это в текущем сезоне, неизвестно.

·Спорт

Столичному клубу заплатили компенсацию. Защитник сейчас выступает в Северной Америке.

Омский «Авангард» провел обмен со столичным ЦСКА. В обмен на денежную компенсацию «ястребы» получили спортивные права на 22-летнего защитника Даниила Чайку.

Игрок обороны провел всего 11 матчей в КХЛ, набрав 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Сейчас он выступает в Северной Америке. Если хоккеист вернется в Россию, он будет выступать в составе «ястребов». Произойдет ли это в текущем сезоне, неизвестно.