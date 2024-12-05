В межсезонье омский клуб заплатил за него 45 млн рублей, но форвард так и не заиграл в составе «ястребов».

Омский ХК «Авангард» готовится к обмену 25-летнего нападающего Александра Яремчука. По данным телеграм-канала «Хоккейная правда», он перейдет в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию.

Для форварда это вторая неудачная попытка закрепиться в составе «ястребов». В ходе первой он сыграл за «Авангард» 66 матчей за три сезона и отправился набираться мастерства в подмосковный «Витязь». В минувшее межсезонье омичи заплатили 45 млн рублей за камбэк своего воспитанника, но он так и не заиграл. В 28 матчах регулярного чемпионата Яремчук набрал всего 5 (0+5) очков по системе «гол+пас». Логично, что «Авангард» решил от него избавиться.

Ранее сообщалось об интересе омского клуба к лидеру «Северстали» Кириллу Пилипенко. В нынешнем сезоне он набрал больше очков, чем любой хоккеист «Авангарда».