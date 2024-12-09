Инсайдеры утверждают, что омская команда готова заплатить большие деньги за 22-летнего форварда.

Стала известна сумма, за которую омский «Авангард» готов выкупить 22-летнего нападающего Данила Аймурзина у «Северстали». В хоккейной среде активно муссируется информация, что форвард с репутацией «категорически не продающегося» попал в сферу интересов омской команды.

Автор телеграм-канала «Трансферы КХЛ» утверждает, что Аймурзину предлагают 130 млн рублей за сезон. Официальной информации на эту тему не поступало.

Перспективный форвард – воспитанник «Салавата Юлаева». В 2020–2023 годах Аймурзин играл за уфимцев. А в 2023 году был обменян в «Северсталь» на вратаря Александра Самонова.