Омск-Информ
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·Спорт

22-летний форвард Данил Аймурзин играет за «Северсталь».

Известный инсайдер Михаил Зислис утверждает, что 22-летний нападающий «Северстали» Данил Аймурзин попал в сферу интересов «Авангарда». У игрока сложилась репутация «категорически не продающегося».

– Подскажите, пожалуйста, а кто из игроков КХЛ туда еще не попал? Раньше я слышал, что Аймурзин категорически не продается, хотя к нему был серьезный интерес со стороны других клубов. Но сейчас уже нельзя ни в чем быть уверенным, – рассуждает Зислис в своем телеграм-канале «Правый хват».

Перспективный форвард – воспитанник «Салавата Юлаева». В 2020–2023 годах Аймурзин играл за уфимцев. А в 2023 году был обменян в «Северсталь» на вратаря Александра Самонова. 

2420
·Спорт

22-летний форвард Данил Аймурзин играет за «Северсталь».

Известный инсайдер Михаил Зислис утверждает, что 22-летний нападающий «Северстали» Данил Аймурзин попал в сферу интересов «Авангарда». У игрока сложилась репутация «категорически не продающегося».

– Подскажите, пожалуйста, а кто из игроков КХЛ туда еще не попал? Раньше я слышал, что Аймурзин категорически не продается, хотя к нему был серьезный интерес со стороны других клубов. Но сейчас уже нельзя ни в чем быть уверенным, – рассуждает Зислис в своем телеграм-канале «Правый хват».

Перспективный форвард – воспитанник «Салавата Юлаева». В 2020–2023 годах Аймурзин играл за уфимцев. А в 2023 году был обменян в «Северсталь» на вратаря Александра Самонова. 

2420