Школьник пропал сегодня, объявлены его поиски.

Сегодня, 9 декабря, поисковики омского отделения «Лиза Алерт» объявили поиски 15-летнего Максима Елисеева. Сообщается, что сегодня он вышел из дома и пропал.

Рост подростка составляет 180 см, у него худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи был одет в черную куртку, черные джинсы и светлые кроссовки.

Сообщить информацию о пропавшем нужно по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области