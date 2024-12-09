Он составляет 370 тыс. рублей.

Средний размер взятки в Омской области составил в этом году 370 тыс. рублей. Такую цифру сегодня назвал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Евгений Зобенко.

Отметим, что в этом году правоохранительные органы выявили 347 коррупционных преступлений.

Количество фактов взяточничества увеличилось на 7 % (146). Уголовные дела завели на руководителей учреждений социального обслуживания, а также на чиновников министерства труда и социального развития региона.

Самая крупная взятка составила 4,7 млн рублей, а общая сумма полученных взяток превысила 20 млн рублей.