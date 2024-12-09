Финал соревнований пройдет в мае 2025 года в Сочи.

Благотворительный проект компании под названием «Будущее зависит от тебя» стал победителем в категории «Ответственный бизнес» на международной премии «#Мы вместе – 2024». Данный проект функционирует почти двадцать лет. Он охватывает все регионы страны и помогает социальной адаптации детей-сирот. Для этого устраивается всероссийский чемпионат по футболу между командами детских учреждений и интернатов.

Идея создания спортивного благотворительного проекта появилась у сотрудников МегаФона в Санкт-Петербурге и с тех пор развилась во всероссийский футбольный чемпионат для воспитанников детских домов и школ-интернатов. За 19 лет в этом турнире приняли участие более 41 тысячи молодых спортсменов, собрав 5 тысяч команд из 140 российских городов.

Сейчас это самый крупный федеральный проект, который направлен не только на физическое развитие, но и на создание условий для социального устройства в семьи детей. Проект способствует тому, чтобы ребята со всех уголков страны вели здоровый образ жизни, развивали силу характера, знакомились с ровесниками, а также находили родителей. Соревнования проводятся во всех регионах, где присутствует компания. Каждый год, с февраля по апрель, подростки соревнуются на городских и региональных этапах.

В мае лучшие команды играют в финале, который традиционно проходит в Сочи. В разное время к этому мероприятию присоединялись известные российские спортсмены, среди которых футболисты «Зенита», олимпийский чемпион Антон Шипулин, автогонщик Сергей Карякин и многие другие.

Участникам турнира также предлагается профориентация, организованная в сотрудничестве с фондом «Форотех» – «Город навыков SkillCity». Для детей, мечтающих стать журналистами, предусмотрена специальная программа. Каждая команда может пригласить воспитанника, который будет готовить репортажи об участии команды в турнире.

С 2013 года проект «Будущее зависит от тебя» вместе с фондом «Измени одну жизнь» стал инициатором поиска семей для подростков. Чтобы помочь детям-сиротам старше 10 лет найти новые семьи, были созданы видеоанкеты более чем для 6600 ребят, включая участников соревнований по футболу среди детей из детских домов и интернатов. Этот проект не только открывает двери к спортивным достижениям для детей, но и предоставляет им шанс обрести семью. На сегодняшний день более 900 детей нашли новый дом благодаря этой инициативе.

– Социальная миссия МегаФона – объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый доступ к информации и создавать равные возможности для жизни и самореализации. Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – одно из ключевых направлений благотворительной деятельности компании, – говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ организована по поручению президента России Ассоциацией волонтерских центров, а учредителем данной премии является Федеральное агентство по делам молодежи. Премия проводится при поддержке национального проекта «Образование».

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама