Омск-Информ
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·Происшествия

Мальчика нашли полицейские и передали родителям.

В Омске десятилетний школьник Андрей после окончания занятий в музыкальной школе решил не дожидаться родителей и по дороге отправился домой пешком. Но вскоре понял, что заблудился.

Тем временем полицейские уже начали поиски мальчика. Сотрудники Госавтоинспекции Павел Лобода и Эмиль Аблеев обнаружили растерянного и испуганного Андрея на улице Суворова.

– Меня забыли забрать. А телефон дома забыл, – рассказал юный омич правоохранителям.

Ребенка посадили в патрульный автомобиль, отвезли домой и передали родителям.

·Происшествия

Мальчика нашли полицейские и передали родителям.

В Омске десятилетний школьник Андрей после окончания занятий в музыкальной школе решил не дожидаться родителей и по дороге отправился домой пешком. Но вскоре понял, что заблудился.

Тем временем полицейские уже начали поиски мальчика. Сотрудники Госавтоинспекции Павел Лобода и Эмиль Аблеев обнаружили растерянного и испуганного Андрея на улице Суворова.

– Меня забыли забрать. А телефон дома забыл, – рассказал юный омич правоохранителям.

Ребенка посадили в патрульный автомобиль, отвезли домой и передали родителям.