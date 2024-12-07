Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел около пяти утра. Тело погибшего обнаружили не сразу.

В субботу, 7 декабря, около 6 утра у многоэтажки на Левобережье обнаружили тело молодого человека. За час до этого он выпал из окна на седьмом этаже, сообщает портал «Город5»». Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Как уточнили в полиции, погибшему 22 года. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего.

Фото из архива

·Происшествия

Инцидент произошел около пяти утра. Тело погибшего обнаружили не сразу.

В субботу, 7 декабря, около 6 утра у многоэтажки на Левобережье обнаружили тело молодого человека. За час до этого он выпал из окна на седьмом этаже, сообщает портал «Город5»». Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Как уточнили в полиции, погибшему 22 года. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего.

Фото из архива