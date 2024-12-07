Предпринимателям также напомнили об ответственности за создание искусственного дефицита и рост социальной напряженности.
В преддверии новогодних праздников областная прокуратура провела встречу с представителями товаропроизводителей и крупных торговых сетей региона. На мероприятии, в частности, шла речь о сдерживании роста цен на продукты питания и доступности товаров для социально незащищенных категорий населения.
– Участникам совещания разъяснены требования законодательства, в том числе о защите конкуренции, запрете неправомерного завышения стоимости и преднамеренного ограничения свободного оборота товаров, влекущих искусственный дефицит и рост социальной напряженности, а также об ответственности за картельные сговоры и манипуляции с ценами на продукцию, – сообщили подробности в прокуратуре.
Надзорное ведомство продолжит мониторинг состояния законности в сфере ценообразования и будет принимать меры по выявлению и пресечению нарушений закона, предупреждению необоснованного роста цен на продукты питания.