Омский филиал Сбербанка планирует расширять географию и разнообразие своих социальных инициатив.

В международный День волонтера Сбер подвел итоги этого важного социального направления. В Омске сотрудники банка активно участвовали в проектах, направленных на улучшение жизни общества и сохранение природы региона.

– Мы благодарны нашим волонтерам, которые с искренней любовью и заботой относятся к реализации этих проектов, – говорит управляющий Омским отделением Сбера Наталья Корнева. – Наша цель – создать условия для устойчивого развития общества и обеспечить заботу о будущем нашего региона.

За минувший год сотрудники банка реализовали целый ряд проектов социальной направленности. Вот только основные направления.

Мероприятия для детей

Волонтеры Сбербанка провели для детей 12 увлекательных праздничных мероприятий. В программу вошли увлекательные мастер-классы, интересные игры, познавательные образовательные программы, а также экскурсии по достопримечательностям города и в музеи УМВД, РЖД и ЦБ.

Финансовая грамотность и кибербезопасность

Важным направлением работы стало обучение населения основам финансовой грамотности и кибербезопасности. В течение года было проведено 16 обучающих семинаров для детей и взрослых, в которых приняли участие более 740 человек. Участники узнали о том, как правильно управлять своими финансами, избегать мошенничества и защищать свои данные в интернете.

Забота об экологии

В рамках семи экологических акций сотрудники убрали свыше 12 тонн мусора и высадили более 452 деревьев в Омской области. Также Сбер активно поддерживал и включался в общегородские и федеральные экологические акции.

Донорство

В омском отделении провели четыре донорские акции, на которых получилось собрать более 80 литров крови. Благодаря этим акциям банк привлек 27 новых доноров, тем самым поддержав важную инициативу по спасению жизней.

Инклюзивность

Сотрудники Сбера активно поддерживают инклюзивные мероприятия и оказывают адресную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Они участвуют в значимых социальных проектах, таких как «Умный дом», который помогает детям с тяжёлыми нарушениями в развитии адаптироваться к повседневной жизни, и фестиваль инклюзивного творчества «Нить», где ребята с ограниченными возможностями могут продемонстрировать свои таланты в области искусства.

Омский филиал Сбербанка продолжит свою социальную деятельность и в следующем году, расширяя географию и разнообразие своих инициатив.

ПАО «Сбербанк», ИНН 7707083893. Реклама