Решать деловые вопросы во многих компаниях предпочитают дистанционно. Трафик вырос в полтора раза.

Омичи стали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций. Этой осенью трафик тематических приложений вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили телеком-провайдер МегаФон и сервис онлайн-коммуникаций Контур.Толк.

Как показало их совместное исследование, наибольшее количество гигабайт жители региона по-прежнему тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Помимо этого, в число популярных платформ для видеоконференций осенью текущего года вошел сервис «Яндекса» – Pruffme, недавно приобретённый компанией, Контур.Толк и SaluteJazz.

По динамике переданного трафика среди отечественных решений лидерами стали «Яндекс Телемост» (прирост в 6 раз к показателям сентября-ноября 2023 года), Zoom (в 3 раза), а также Контур.Толк (+15%).

Каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (37%) в Омской области — абонент от 35 до 44 лет. Вторыми по активности участниками ВКС стали абоненты в возрасте от 25 до 34 лет.

По Сибири в пятерку регионов-лидеров по количеству проведённого времени в сервисах онлайн-встреч с начала делового сезона вошли Новосибирская область, Красноярский край, Томская область, Алтайский край и Кузбасс.

По данным Контур.Толка, в течение двух лет сервисы для коммуникаций стали чаще использовать строительные компании и организации из сферы недвижимости. Перечисленные отрасли нарастили свои доли и вошли в топ-10 секторов, наиболее активно использующих сервисы видеосвязи. Это может быть связано с ростом строительного сектора в целом и объёмом вводимой недвижимости — продавцы продвигают онлайн-показы, а застройщики активно созваниваются с компаниями-подрядчиками. При этом лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч закономерно остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), IT-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%).

Раньше всех в стране совещания проводят жители Новосибирска — пик активности приходится на 9:00 по местному времени. На Урале самое популярное время для совещаний — 11:00, а в Москве и Санкт-Петербурге совещания стабильно проводят в 10:00. Примечательно, что в двух столицах чаще других общаются по ночам. А в остальных регионах страны графики активности в это время близки к нулю.

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