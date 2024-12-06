Производителей также оштрафовали.

Сотрудники Россельхознадзора направили на утилизацию более 4 тонн фальсифицированного сливочного масла и 300 килограммов полуфабрикатов омских производителей. Причиной стали многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных норм при производстве и хранении.

22 ноября завершились внеплановые проверки трех организаций, занимающихся фасовкой сливочного масла: ООО «Фудтрейдинг», ИП Дивенко Л. Н. и ИП Трофимова М. Н.

– Специалисты обнаружили, что на предприятиях не соблюдался температурный режим, а также отсутствовала программа производственного контроля. Кроме того, было установлено, что продукция производилась без декларации о соответствии установленным требованиям безопасности, – сообщает Россельхознадзор.

На момент проверки на предприятиях находилось около 4 тонн сливочного масла, а также 300 килограммов полуфабрикатов (котлеты «Говяжьи» и манты «По-узбекски») с недействительными документами.

У ИП Трофимовой нашли 569 упаковок масла по 180 граммов без маркировки и 1 коробку масла-монолита без документов, подтверждающих качество и безопасность.

– По результатам лабораторных исследований вся продукция была признана некачественной и опасной в ветеринарно-санитарном отношении и направлена на утилизацию. Например, в образцах пельменей «Сливочные малышки» и «Мусульманские», произведенных ИП Дегтяревым, были обнаружены ДНК свиньи и ДНК сои, которые не были заявлены в составе, – сообщили в ведомстве.

В пробах масла, произведенных ИП Трофимовой и ИП Дивенко, выявлена фальсификация.

Предпринимателей оштрафовали на 216 тысяч рублей.