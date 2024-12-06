Омск-Информ
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·Общество

Компания постоянно улучшает покрытие, чтобы мобильный интернет становился быстрее и надежнее.

Оператор мобильной связи T2 улучшил сеть 4G в Омске. Компания уделила особое внимание спальным районам, садовым товариществам и промышленным зонам. Для этого было установлено дополнительное оборудование, что позволило увеличить емкость сети и ускорить мобильный интернет. 

Дополнительная базовая станция стандарта 2G отвечает на стабильную голосовую связь, станция стандарта 4G обеспечивает скоростную передачу данных.

– Омичи все активнее пользуются интернетом, поэтому мы понимаем, как важно не останавливаться на достигнутом и постоянно улучшать покрытие, – говорит директор филиала Т2 в Омской области Андрей Криницин. – В этом году мы много инвестировали в развитие сетевой инфраструктуры, благодаря чему мобильный интернет t2 стал еще быстрее и надежнее во всех частях города. Сейчас наши инженеры оптимизируют сеть и готовят ее к новогодним нагрузкам, так как именно в декабре – январе мы обычно фиксируем пиковые значения интернет-трафика.

В Центральном округе покрытие улучшили в микрорайоне Новый Амур, жилых кварталах в районе улиц Багратиона и 33-й Северной, садовых товариществах «Степняк-1», «Гидротехник», «Рябинка», «Дружба-1», промышленной зоне на улице 22 Партсъезда. В Октябрьском округе интернет ускорили в микрорайонах Чкаловский, Кордный и 40 лет Октября.

В Советском округе оператор модернизировал сетевую инфраструктуру в промзоне на проспекте Губкина и в районе Советского парка. В Ленинском округе 4G улучшили в микрорайонах Черемушки, Привокзальный, Чередовый, Московка-2, садовых товариществах «Сибирский садовод-9», «Маяк-2» и других. Сразу несколько комплектов оборудования инженеры компании установили в крупном микрорайоне Порт-Артур.

На Левобережье Т2 улучшила покрытие в 1-м микрорайоне и частном секторе на улицах Сибирской, Центральной, Луначарского. Также сеть модернизировали в промзонах на Семиреченской и Багнюка, в садовом товариществе «Нефтехимик».

Постоянно развивая сеть, компания Т2 обеспечивает клиентам сплошное покрытие со стабильной голосовой связью и быстрой передачей данных. За год потребление мобильного интернета выросло в Омске на 37 %. Установив дополнительное оборудование, оператор добился высоких скоростей, которые доступны пользователям даже во время пиковых нагрузок на сеть.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама

·Общество

Компания постоянно улучшает покрытие, чтобы мобильный интернет становился быстрее и надежнее.

Оператор мобильной связи T2 улучшил сеть 4G в Омске. Компания уделила особое внимание спальным районам, садовым товариществам и промышленным зонам. Для этого было установлено дополнительное оборудование, что позволило увеличить емкость сети и ускорить мобильный интернет. 

Дополнительная базовая станция стандарта 2G отвечает на стабильную голосовую связь, станция стандарта 4G обеспечивает скоростную передачу данных.

– Омичи все активнее пользуются интернетом, поэтому мы понимаем, как важно не останавливаться на достигнутом и постоянно улучшать покрытие, – говорит директор филиала Т2 в Омской области Андрей Криницин. – В этом году мы много инвестировали в развитие сетевой инфраструктуры, благодаря чему мобильный интернет t2 стал еще быстрее и надежнее во всех частях города. Сейчас наши инженеры оптимизируют сеть и готовят ее к новогодним нагрузкам, так как именно в декабре – январе мы обычно фиксируем пиковые значения интернет-трафика.

В Центральном округе покрытие улучшили в микрорайоне Новый Амур, жилых кварталах в районе улиц Багратиона и 33-й Северной, садовых товариществах «Степняк-1», «Гидротехник», «Рябинка», «Дружба-1», промышленной зоне на улице 22 Партсъезда. В Октябрьском округе интернет ускорили в микрорайонах Чкаловский, Кордный и 40 лет Октября.

В Советском округе оператор модернизировал сетевую инфраструктуру в промзоне на проспекте Губкина и в районе Советского парка. В Ленинском округе 4G улучшили в микрорайонах Черемушки, Привокзальный, Чередовый, Московка-2, садовых товариществах «Сибирский садовод-9», «Маяк-2» и других. Сразу несколько комплектов оборудования инженеры компании установили в крупном микрорайоне Порт-Артур.

На Левобережье Т2 улучшила покрытие в 1-м микрорайоне и частном секторе на улицах Сибирской, Центральной, Луначарского. Также сеть модернизировали в промзонах на Семиреченской и Багнюка, в садовом товариществе «Нефтехимик».

Постоянно развивая сеть, компания Т2 обеспечивает клиентам сплошное покрытие со стабильной голосовой связью и быстрой передачей данных. За год потребление мобильного интернета выросло в Омске на 37 %. Установив дополнительное оборудование, оператор добился высоких скоростей, которые доступны пользователям даже во время пиковых нагрузок на сеть.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама