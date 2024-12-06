Компания постоянно улучшает покрытие, чтобы мобильный интернет становился быстрее и надежнее.

Оператор мобильной связи T2 улучшил сеть 4G в Омске. Компания уделила особое внимание спальным районам, садовым товариществам и промышленным зонам. Для этого было установлено дополнительное оборудование, что позволило увеличить емкость сети и ускорить мобильный интернет.

Дополнительная базовая станция стандарта 2G отвечает на стабильную голосовую связь, станция стандарта 4G обеспечивает скоростную передачу данных.

– Омичи все активнее пользуются интернетом, поэтому мы понимаем, как важно не останавливаться на достигнутом и постоянно улучшать покрытие, – говорит директор филиала Т2 в Омской области Андрей Криницин. – В этом году мы много инвестировали в развитие сетевой инфраструктуры, благодаря чему мобильный интернет t2 стал еще быстрее и надежнее во всех частях города. Сейчас наши инженеры оптимизируют сеть и готовят ее к новогодним нагрузкам, так как именно в декабре – январе мы обычно фиксируем пиковые значения интернет-трафика.

В Центральном округе покрытие улучшили в микрорайоне Новый Амур, жилых кварталах в районе улиц Багратиона и 33-й Северной, садовых товариществах «Степняк-1», «Гидротехник», «Рябинка», «Дружба-1», промышленной зоне на улице 22 Партсъезда. В Октябрьском округе интернет ускорили в микрорайонах Чкаловский, Кордный и 40 лет Октября.

В Советском округе оператор модернизировал сетевую инфраструктуру в промзоне на проспекте Губкина и в районе Советского парка. В Ленинском округе 4G улучшили в микрорайонах Черемушки, Привокзальный, Чередовый, Московка-2, садовых товариществах «Сибирский садовод-9», «Маяк-2» и других. Сразу несколько комплектов оборудования инженеры компании установили в крупном микрорайоне Порт-Артур.

На Левобережье Т2 улучшила покрытие в 1-м микрорайоне и частном секторе на улицах Сибирской, Центральной, Луначарского. Также сеть модернизировали в промзонах на Семиреченской и Багнюка, в садовом товариществе «Нефтехимик».

Постоянно развивая сеть, компания Т2 обеспечивает клиентам сплошное покрытие со стабильной голосовой связью и быстрой передачей данных. За год потребление мобильного интернета выросло в Омске на 37 %. Установив дополнительное оборудование, оператор добился высоких скоростей, которые доступны пользователям даже во время пиковых нагрузок на сеть.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама