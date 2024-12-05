Розовый пеликан сейчас живет по соседству с кудрявым пеликаном и ждет своей дальнейшей судьбы.

У кудрявого пеликана Гаври появился компаньон. Это розовый пеликан, которого назвали Санёк. Омичи, которые принесли птицу в зоопарк, думали, что во двор забралась цапля.

– Это не первый случай, розовые пеликаны редко, но попадаются в наших краях, – рассказали в зоопарке. – Карантин птенчик отбыл, все необходимые процедуры получил, успокоился, отъелся, и мы его поместили к Гавре.

Птицы быстро нашли общий язык. Они выхватывают рыбу бок о бок, на воду сходят по очереди и отдыхают рядом. Санёк будет находиться в зоопарке, пока Росприроднадзор не решит его судьбу.

Фото: скриншот видео Омский зоопарк