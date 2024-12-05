Такая возможность уже есть у отдыхающих в Турции в декабре.

Российский оператор мобильной связи T2 запустил четырехмесячную акцию для путешественников, благодаря которой они смогут пользоваться безлимитным интернетом в теплых странах. Страна и условия будут меняться каждый месяц с декабря по март.

– В стремлении поддерживать образ жизни абонентов мы не оставляем в стороне их любовь к путешествиям. Чтобы сделать поездки наших клиентов за границу комфортнее, мы запустили акцию по предоставлению безлимитного интернета в роуминге. Т2 дает абонентам возможность в Турции и других странах оставаться на связи с близкими, наслаждаться отдыхом и не ограничивать себя в использовании привычных цифровых сервисов, – отметил директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.

В декабре такая возможность есть у абонентов оператора, отдыхающих в Турции. Пользователи тарифных планов Premium, Black, «Мой онлайн+» и «Везде онлайн» уже получают 800 Мб интернет-трафика в день. Воспользоваться предложением также могут клиенты корпоративных тарифных планов: «Мой бизнес XL», «Мой бизнес Премиум», «Федеральный L/XL», «Федеральный Корпоративный L/XL».

Акция доступна абонентам, прибывшим в страну именно в месяц действия предложения. Для ее активации нужно пройти короткий опрос от оператора.

Отметим, что после исчерпания ежедневного трафика скорость снизится до 128 Кбит/с до конца суток по московскому времени. Снять ограничение можно, нажав кнопку «Обновить сейчас» в роуминг-режиме обновленного мобильного приложения Т2 или набрав USSD-команду *143*73#.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама